فيديو لفتاة سعودية يدفع السلطات للتحرك فورا والقاء القبض على 4 أشخاص بينهم مقيمة يمنية آخر المستجدات.. الجيش الوطني يتقدم في عسيلان بشبوة ويستعيد عدة مواقع ويفرض سيطرته على 4 مناطق مهمة محافظ شبوة يؤكد اندحار مليشيا الحوثي في بيحان ويتوعدهم: لا فرصة امامهم للنجاة الشرعية تعلق على 21 سبتمر: يوم مشؤوم تعرضت اليمن فيه لأكبر انتكاسة تدهور مستمر.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن الرياض تعلن التزامها بـ”حل سياسي شامل“ في اليمن اسقاط طائرة حوثية مفخخة بالحديدة الحاكم الفارسي لصنعاء يحتفى بـ”ذكرى النكبة“ ويصفها بـ”شعلة مضيئة في عتمة الجزيرة العربية بقيادة سيد من سلالة الرسول“ رئيس حزب الإصلاح: 21 سبتمبر لم يكن صدفة بل صنعته بشاعة الخيانة ومازالت مستمرة مجموعة ”هائل سعيد“ تبرم شراكة للتحول الرقمي مع عملاق البرمجيات العالمية ”SAP“
تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، من استعادة مواقع ،سيطرت عليها مليشيا الحوثي في مديرية عسيلان بشبوة.
وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استعادت صباح اليوم العديد من المواقع التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي صباح أمس الثلاثاء في مديرية عسيلان.
ولفت المصدر -وفقا لمكتب الاعلام بشبوة- إلى أنه تم استعادت منطقة الصفراء والسويداء والسليم والعلم في ظل تقدم مستمر للجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيا التي تسللت إلى مديريتي بيحان وعسيلان.
ونوه المصدر ذاته إلى أن الجيش وصلت إليه تعزيزات عسكرية ضخمة ويخضوض حالياً معارك بمديريتي بيحان وعسيلانً .
واضاف ان المعنويات عالية والعزائم تتجه صوب البيضاء لتحريرها من رجس المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.