آخر المستجدات.. الجيش الوطني يتقدم في عسيلان بشبوة ويستعيد عدة مواقع ويفرض سيطرته على 4 مناطق مهمة

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، من استعادة مواقع ،سيطرت عليها مليشيا الحوثي في مديرية عسيلان بشبوة.

وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استعادت صباح اليوم العديد من المواقع التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي صباح أمس الثلاثاء في مديرية عسيلان.

ولفت المصدر -وفقا لمكتب الاعلام بشبوة- إلى أنه تم استعادت منطقة الصفراء والسويداء والسليم والعلم في ظل تقدم مستمر للجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيا التي تسللت إلى مديريتي بيحان وعسيلان.

ونوه المصدر ذاته إلى أن الجيش وصلت إليه تعزيزات عسكرية ضخمة ويخضوض حالياً معارك بمديريتي بيحان وعسيلانً .

واضاف ان المعنويات عالية والعزائم تتجه صوب البيضاء لتحريرها من رجس المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.