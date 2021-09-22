محافظ شبوة يؤكد اندحار مليشيا الحوثي في بيحان ويتوعدهم: لا فرصة امامهم للنجاة

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أكد محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم الاربعاء، ان شبوة ستكون مقبرة لفلول مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران.
واشاد المحافظ في تصريح لوكالة (سبأ) الحكومية ببسالة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين قال انهم دحروا المليشيا الانقلابية التي هاجمت بالأمس عددا من المواقع بمديرية بيحان.
ونوه المحافظ بالمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وقوتهم القتالية العالية بمساندة من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال المحافظ :" ان فلول المليشيا الانقلابية تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم ولا فرصة امامهم للنجاة من الموت".