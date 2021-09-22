الشرعية تعلق على 21 سبتمر: يوم مشؤوم تعرضت اليمن فيه لأكبر انتكاسة

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الإعلام معمر الارياني، إن 21 سبتمبر 2014 المشئوم هو اليوم الذي اجتاحت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران العاصمة المختطفة ‎صنعاء بمزاعم الشراكة السياسية وإسقاط الجرعة، وسيطرت على مؤسسات الدولة وحاصرت فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزراء الحكومة، وانطلقت مسيرتها الفوضوية القادمة من جروف صعدة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن في هذا اليوم المشئوم تعرضت اليمن لأكبر انتكاسة في تاريخها منذ انطلاق شرارتها وانتصارها على الحكم الإمامي الكهنوتي البائد في 26 سبتمبر 1962م، من خلال محاولة مليشيا الحوثي إعادة حكم اليمن وفرض وصايتها على الشعب اليمني من جديد، ورهن البلد لأجندة النظام الإيراني.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت منذ انقلابها ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، فقتلت واختطفت مئات الآلاف واخفتهم قسريا وعذبتهم، ولم تسلم منها حتى النساء اللاتي اختطفتهن من منازلهن واقتادتهن لسجون خاصة، ومارست بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي والتحرش الاعتداء الجنسي.

وأضاف نهبت مليشيا الحوثي الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، وصادرت الأموال العامة والخاصة، وأوقفت رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، ودمرت الاقتصاد الوطني وعطلت القطاع الخاص وحرمت مئات الآلاف من وظائفهم وحولتهم إلى رصيف الفقر والبطالة، وسرقة المساعدات من أفواه الجوعى.

وتابع الارياني: فجرت مليشيا الحوثي منازل المواطنين من مناهضي مشروعها الانقلابي، ونهبت ممتلكاتهم، ودمرت البنية التحتية من مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز صحية ومساجد وطرق وجسور، وعطلت الخدمات العامة من كهرباء ومياه، واوقفت عجلة التنمية، والحقت بالبلد دمار طال مختلف مناحي الحياة.

‏وقال الارياني: جندت مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال وانتزعتهم بلا رحمة من منازلهم ومقاعدهم الدراسية إلى محارق الموت، وجندت الفتيات والنساء، وحتى اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في عمليات قتالية ولوجستية، ووزعت الموت في كل منزل وقرية، وحولت حياة اليمنيين الى جحيم لا يطاق.

‏واكد ان مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أكبر عدد من الألغام والعبوات الناسفة منذ الحرب العالمية الثانية، بشكل عشوائي في المدن والقرى والأماكن العامة والمزارع والأسواق والمنازل، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين "شيوخ، نساء، وأطفال" قتلوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة.

‏ولفت الارياني الى ان مليشيا الحوثي استهدفت بشكل ممنهج النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والهوية الوطنية والقومية لصالح المشروع الفارسي، وعبثت بالمناهج في مختلف المراحل الدراسية، ونظمت المراكز الصيفية لغسل عقول الأطفال وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة لتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية تعمدت إهانة كل اليمنيين والاستخفاف بهم في الذكرى السابعة لانقلابها المشئوم بذبحها تسعة من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل قاصر بشكل جماعي في ميدان التحرير، بتهم ملفقة، ورقصت فوق جثثهم، في مشهد اجرامي لم تسبقه اليها سوى "القاعدة، وداعش".

‏واوضح ان مليشيا الحوثي أساءت لعلاقات اليمن بجيرانه واشقائه وأصدقائه، وحولت مناطق سيطرتها الى منصة ومنطلق لاستهداف دول الجوار وامن الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية في نشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: ‏لقد مضت 7 سنوات حالكة السواد تجرع فيها شعبنا الويلات تحت سيطرة مخلفات الإمامة لكن مقابل ذلك شهدنا نضالاً كبيراً واصطفافاً وطنياً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للدفاع عن الثورة ومكتسباتها والهوية الوطنية والعربية

وأكد الارياني أن هذا اليوم الأسود في تاريخ اليمن لن يطول، وان معاناة ونضالات شعبنا كفيلة بتخليق ثورة جديدة على الأئمة الجدد، بدأت ملامحها تكبر في ميادين القتال، وأصبح لها مخالب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.