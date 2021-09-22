تدهور مستمر.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن الرياض تعلن التزامها بـ”حل سياسي شامل“ في اليمن اسقاط طائرة حوثية مفخخة بالحديدة الحاكم الفارسي لصنعاء يحتفى بـ”ذكرى النكبة“ ويصفها بـ”شعلة مضيئة في عتمة الجزيرة العربية بقيادة سيد من سلالة الرسول“ رئيس حزب الإصلاح: 21 سبتمبر لم يكن صدفة بل صنعته بشاعة الخيانة ومازالت مستمرة مجموعة ”هائل سعيد“ تبرم شراكة للتحول الرقمي مع عملاق البرمجيات العالمية ”SAP“ الحكومة ”الشرعية“ توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي بخصوص إعدامات الحوثيين بحق تسعة مختطفين ”غروندبرغ“ يختتم زيارته إلى ”مسقط“ ويعد الحوثيين بـ”تسوية سياسية شاملة“ "الفيفا" يفرض عقوبة على هنغاريا في تصفيات كأس العالم بسبب العنصرية علامتان في الفم تكشفان احتمال الإصابة بمرض السكري
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الاربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021م:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء 600
بيع 604
الريال السعودي
شراء 158.1
بيع 158.5
عدن
الدولار الأمريكي
شراء 1120
بيع 1125
الريال السعودي
شراء 294.5
بيع 296