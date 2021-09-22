اسقاط طائرة حوثية مفخخة بالحديدة

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أعلنت القوات المشتركة، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، إسقاط طائرة مسيرة "مفخخة" للحوثيين بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقال بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة إن دفاعات القوات المشتركة (حكومية) أسقطت طائرة مسيرة هجومية تابعة للمليشيات الحوثية.
وأضاف: "أن الطائرة كانت تحمل قنابل عيار (40 ملم) وحاولت التحليق فوق مواقع عسكرية بمدينة حيس جنوبي الحديدة".