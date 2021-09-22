الحاكم الفارسي لصنعاء يحتفى بـ”ذكرى النكبة“ ويصفها بـ”شعلة مضيئة في عتمة الجزيرة العربية بقيادة سيد من سلالة الرسول“

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احتفى سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي حسن ايرلو، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، بذكرى انقلاب الميليشيا وسيطرتها على الدولة في سبتمبر قبل سبع سنوات، واصفاً ما جرى بـ"الثورة" وبأنه "شعلة مضيئة في عتمة الجزيرة العربية".
وقال إيرلو في تغريدة على حسابه في تويتر: "كانت ثورة 21 سبتمبر ضد الفساد والدكتاتورية الداخلية وهيمنة القوى الأجنبية وهي ثورة قامت بإصلاحات شاملة".
وأضاف: "كانت شعلة مضیئة في عتمة الجزيرة العربية بقيادة سيد من سلالة الرسول الأعظم"، في إشارة لعبد الملك الحوثي الذي يزعم انحدار أسرته من نسل النبي محمد، وأنه بموجب هذه الفكرة الأحق في حكم البلاد.
يذكر أن القيادي في الحرس الثوري الايراني حسن ايرلو، وصل الى صنعاء بصفته "سفير إيران لدى صنعاء" في أكتوبر من العام الماضي بطريقة غامضة، كتأكيد للموقف الإيراني الداعم للميلشيا التي تعد إحدى اذرعها في المنطقة، ,في خطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية الشرعية "امتداد لعدوان إيران التي تواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم، والتآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية".