مجموعة ”هائل سعيد“ تبرم شراكة للتحول الرقمي مع عملاق البرمجيات العالمية ”SAP“

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أبرمت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه شراكة للتحول الرقمي واسعة النطاق مع عملاق برمجيات الأعمال العالمية "SAP"، والتي من شأنها أن تعمل على دعم العمليات التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الناتجة عنها لدعم وتوجيه القرار على امتداد كافة شركات المجموعة وأعمالها باليمن.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن الاتفاق مع الشركة يدعم ويعزز بنيتها التحتية التجارية والرقمية، وذلك ضمن التحول الرقمي الذي يعد أهم وأكبر مشروع تطلقه المجموعة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الشراكة بين كل من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بإقليم اليمن وشركة "SAP" العالمية في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعيشها اليمن منذ ست سنوات أدت إلى تعطل كبير في سلسلة تدفق الواردات وتراجع البنية التحتية وتخلفها عن التطور التقني والرقمي الذي يشهده العالم بشكل يومي متسارع، وهو ما حدا بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لمواصلة التزاماتها الإنسانية والوطنية من خلال مواصلة وتكثيف الاستثمار في جميع الجوانب التي من شأنها دعم وتعزيز قدراتها التنافسية وقدرتها على الصمود ومواجهة التحديات والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد وذلك من أجل تأمين احتياجات ملايين السكان في اليمن من الغذاء والدواء.

وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه قد أعلنت سابقا عن خارطة طريق للتحوّل الرقمي بهدف تحسين كفاءات الموظفين والجاهزية لمواجهة المخاطر على جميع الصُّعُد المؤسسية، تعزيزًا لقدرة المجموعة على الصمود ومجابهة التحديات. وتهدف الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي أبرمتها المجموعة مع "SAP" إلى تسريع النمو في أكثر من 50 شركة تابعة للمجموعة تعمل في قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والتجارة والخدمات.

ووفقا للبيان ستتيح منصات تطبيقات الأعمال من "SAP" المجال أمام المجموعة للوصول الفوري إلى المعلومات المطلوبة التي تساعد على اتخاذ القرارات المباشرة المستندة إلى البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية الأعمال في الظروف المعقدة التي تُحيط بنشاط المجموعة وأعمالها في اليمن.

ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذ هذه المنصات إلى زيادة الأتمتة وتحسين تنفيذ إجراءات الأعمال بشكل ينسجم مع المعايير العالمية لممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الموظفين في جميع الشركات التابعة للمجموعة.