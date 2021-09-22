الحكومة ”الشرعية“ توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي بخصوص إعدامات الحوثيين بحق تسعة مختطفين

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قدمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول إعدام جماعة الحوثيين الانقلابية 9 أشخاص رميا بالرصاص.
جاء ذلك في خطاب سلمه إلى مجلس الأمن المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وطالبت الحكومة في الخطاب "مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه إعدام تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر".
وأعدمت جماعة "الحوثي"، صباح السبت، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.
وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).
وأعربت الحكومة اليمنية "عن قلقها البالغ إزاء مصير الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل الجماعة".
وأضافت الحكومة أن "المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم".
وطالب الحكومة جماعة الحوثي بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.