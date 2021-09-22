”غروندبرغ“ يختتم زيارته إلى ”مسقط“ ويعد الحوثيين بـ”تسوية سياسية شاملة“

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط حيث التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة. كما التقى محمد عبد السلام، كبير مفاوضي جماعة الحوثي.

وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي، فقد تبادل غروندبرغ وجهات النظر مع السيد البوسعيدي حول آفاق السلام في اليمن، وشكر السلطنة على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة.

وقال السيد غروندبرغ: "تستمر سلطنة عمان في لعب دور فعال ومهم فيما يتعلق بالسلام في اليمن، ولذا كانت تلك المناقشات مثمرة بشكل خاص."

وخلال نقاشه مع ناطق جماعة الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام، أعاد "غروندبرغ" تأكيده على التزامه بالعمل مع الأطراف سعيًا نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.

وقال غروندبرغ: "لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا عن طريق تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض السلمي. يجب توجيه كل الجهود نحو إحياء عملية سياسية تسفر عن حلول تلبّي تطلّعات اليمنيين رجالاً ونساءً."