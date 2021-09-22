"الفيفا" يفرض عقوبة على هنغاريا في تصفيات كأس العالم بسبب العنصرية علامتان في الفم تكشفان احتمال الإصابة بمرض السكري ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن الطلب العالمي «أبل» تحذر من استخدام «آيفون» مع الدراجات النارية.. وتكشف السبب السودان.. الجيش يكشف هوية المتهم بقيادة المحاولة الانقلابية والإدانات تتوالى إقليميا ودوليا في ذكراه السابعة.. هل تنجح الجهود الخليجية والأممية بإنهاء انقلاب الحوثي؟.. تقرير أشهر طالبات المملكة انقطعت عن مقاعد الدراسة أكثر من أربعين عاما المبعوث الأميركي: الوضع في اليمن يتطلب إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية وكل مصادر الطاقة 7 أعوام على سيطرة الحوثيين.. كيف يبدو المشهد في صنعاء اليوم؟ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن خطوات لبناء مفاعلات نووية تركية جديدة
فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، حظرا وغرامة مالية كبيرة على الاتحاد الهنغاري لكرة القدم.
وتأتي هذه العقوبة بسبب السلوك العنصري للعديد من مشجعي المنتخب الهنغاري خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" بين هنغاريا وضيفتها إنجلترا في ملعب "بوشكتاش" بالعاصمة بودابست في الـ2 من سبتمبر الجاري، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" برباعية نظيفة.
وجاء في بيان "الفيفا: "بعد تحليل جميع ملابسات القضية وخاصة خطورة الأحداث (أقوال وأفعال عنصرية وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغلق بعض مداخل المدرجات)، قررت لجنة الانضباط خوض المنتخب الهنغاري مباراتيه المقبلتين ضمن مسابقات الفيفا بدون جماهير، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين".
بالإضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الهنغاري.