«أبل» تحذر من استخدام «آيفون» مع الدراجات النارية.. وتكشف السبب

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذرت شركة أبل من استعمال هواتف آي فون الحديثة مع الدراجات النارية، معللة ذلك بأن الاهتزازات الشديدة الصادرة عن المحرك لها تأثير سلبي على خصائص الكاميرا، خاصة مثبت الصورة البصري (OIS) والتركيز الأوتوماتيكي المغلق (AF).

وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن مثبت الصورة البصري (OIS) يتوفر في الموديلات: آيفون 6 Plus وآيفون 6s Plus وآيفون 7 وآيفون SE (الجيل الثاني).

ولا يتوفر مثبت الصورة البصري (OIS) في الموديلات: آيفون 7 Plus وآيفون 8 Plus وآيفون 11 (الكاميرا العريضة جداً “Ultra Wide”).

وتتوفر خاصية التركيز الأوتوماتيكي المغلق في الموديلات: آيفون XS وآيفون وآيفون SE (الجيل الثاني).