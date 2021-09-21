السودان.. الجيش يكشف هوية المتهم بقيادة المحاولة الانقلابية والإدانات تتوالى إقليميا ودوليا

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الجزيرة نت

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أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم أن المتهم بقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قالت السلطات إنها جرت صباح اليوم هو اللواء الركن عبد الباقي بكراوي.

وقال وزير الدفاع -في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان- إن اللواء بكراوي قاد محاولة الانقلاب ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

جاء ذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة إحباط المحاولة الانقلابية واستعادة السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها الانقلابيون، الذين قالت الحكومة إنهم من "فلول النظام السابق".

وقد زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برفقة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" سلاح المدرعات في الخرطوم حيث التقى بالقادة والجنود، وفقا لما أظهرته صور نشرها إعلام مجلس السيادة عبر فيسبوك.

وكان سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم آخر محطات التصدي للمحاولة الانقلابية وفقا للمصادر الحكومية.

ودعا البرهان القوات المسلحة للمحافظة على وحدتها وسلامة الانتقال السياسي في البلاد وصولا إلى تسليم مقاليد الأمور لحكومة ينتخبها الشعب.

وشدد البرهان -في أول خطاب بعد إعلان الجيش إحباط محاولة انقلابية- على أن القوات المسلحة هي التي ستحمي الفترة الانتقالية، وأضاف أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية على استعداد للجلوس مع كل الأطراف والقوى الوطنية لمناقشة كل القضايا لإنقاذ البلاد.

اتهام النظام السابق

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك أن المحاولة الانقلابية الفاشلة "كانت من تخطيط فلول النظام السابق"، وقال إنه أجرى اتصالات مع رئيس مجلس السيادة بشأن ما جرى.

وأضاف أن المحاولة الانقلابية سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان.

ورأى حمدوك أن ما حدث يتطلب هيكلة المؤسسات المدنية ويستدعي "وضع الأمور في نصابها"، حسب تعبيره.

في السياق نفسه، أعلن وزير الإعلام السوداني حمزة بلول أن الأوضاع في البلاد باتت تحت السيطرة، بعدما ألقي القبض على المشاركين في المحاولة الانقلابية، وقال إن التحقيقات قد بدأت معهم.

واتهم الوزير مجموعة من ضباط القوات المسلحة "من فلول النظام البائد" بالقيام بهذه المحاولة، وتعهد بمواصلة ملاحقة المشاركين، كما تحدث عن استسلام آخر معاقل المحاولة الانقلابية في معسكر الشجرة بالخرطوم.

تفاصيل المحاولة

وفي تفاصيل المحاولة الانقلابية، قال مصدر حكومي بحسب قناة الجزيرة إن عسكريين دخلوا فجر اليوم الثلاثاء مقر الإذاعة لبث بيان الانقلاب، لكن المحاولة أجهضت فورا.

وأكد أن المعلومات بشأن المحاولة الانقلابية توفرت للحكومة مساء أمس، مما ساعد على إحباطها بسرعة.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي إن من قاموا بالمحاولة الانقلابية ضباط من المدرعات ومنطقتي وادي سيدنا وأم درمان العسكريتين، وأضاف أنه جرى التصدي لعناصر من المشاركين بالمحاولة في منطقة سلاح المدرعات.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم.