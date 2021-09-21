انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة و”بن مبارك“ يمثل اليمن نيابة عن الرئيس ”هادي“

أشهر طالبات المملكة انقطعت عن مقاعد الدراسة أكثر من أربعين عاما المبعوث الأميركي: الوضع في اليمن يتطلب إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية وكل مصادر الطاقة 7 أعوام على سيطرة الحوثيين.. كيف يبدو المشهد في صنعاء اليوم؟ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن خطوات لبناء مفاعلات نووية تركية جديدة شابة سعودية تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض الأمم المتحدة تعبر عن قلقها البالغ إزاء إعدام الحوثي لـ9 مدنيين وتؤكد: ”وضع حقوق الإنسان باليمن مقلق للغاية“ تعرف على قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. وترتيب رونالدو ومحمد صلاح تواصل انهيار العملة والدولار يرتفع (أسعار الصرف الآن) خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تؤكد على عدة مطالب تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، في انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للمناقشة العامة المنعقدة بنيويورك، بوفد ترأسه نيابة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
واشار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال افتتاحه أعمال الدورة بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود، الى القضايا والتحديات التي تواجه العالم اليوم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات التي تشهدها عدد من البلدان.
كما رحب الرئيس الحالي للجمعية العامة للامم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، بالجميع الى الجلسة الحضورية للجمعية بعد عام ونصف من الخوف والحزن والقيود التي فرضتها جائحة كورونا..مؤكداً ان الدورة ستسعى لمعالجة قضية التغير المناخي، وتعزيز الوصول الى لقاحات كورونا وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور الأمم المتحدة.
وتركز المناقشة العامة لدورة هذا العام، على بناء القدرة على الثَّبات للتعافي من جائحة فيروس كورونا، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان، وتنشيط الأمم المتحدة.