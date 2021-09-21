أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن خطوات لبناء مفاعلات نووية تركية جديدة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطوات تتخذها حكومته لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد.
والسبت، نشر أردوغان عبر حسابه على “فيسبوك”، مشاهد من لقاء عقده، الجمعة، مع شباب جامعيين في ولاية مرسين جنوبي تركيا.
وقال في كلمة خلال اللقاء، إن مشاريع الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار
وأشار إلى أن محطة “آق قويو” النووية التي يجري بناؤها في مرسين حاليا، ستشكل نموذجا في هذا الإطار، وسيكون لها دور مهم في تأمين العاملين.
وذكر أن تركيا اكتسبت 13 ألف مهندس متخصص بالطاقة النووية، وأن هذا العدد سيزداد أكثر، وهذا يعني إعداد العاملين للمحطات الثانية والثالثة مبكرا.
وأفاد بأن حكومته تخطط لافتتاح الوحدة الأولى من “آق قويو” في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الثلاث الأخرى في أقرب وقت.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة “آق قويو” في مرسين.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل عام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/ نيسان 2018.