تعرف على قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. وترتيب رونالدو ومحمد صلاح تواصل انهيار العملة والدولار يرتفع (أسعار الصرف الآن) خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تؤكد على عدة مطالب تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية «انقلاب عسكري» في دولة عربية والسلطات تتهم «فلول النظام السابق» التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن كيف عملت الأطماع الاقتصادية الخارجية في اليمن على تعطيل التنمية وتدهور ظروف المعيشة؟ (تقرير) الحوثيون يمنعون الوقود القادم من مناطق الشرعية لافتعال أزمة جديدة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1113
بيع الدولار 1120
شراء السعودي 293
بيع السعودي 294