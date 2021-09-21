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تواصل انهيار العملة والدولار يرتفع (أسعار الصرف الآن)

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء: 

في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1113

بيع الدولار 1120

شراء السعودي 293

بيع السعودي 294

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