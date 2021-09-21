خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تضع عدة مطالب عاجل : تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية «انقلاب عسكري» في دولة عربية والسلطات تتهم «فلول النظام السابق» التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن كيف عملت الأطماع الاقتصادية الخارجية في اليمن على تعطيل التنمية وتدهور ظروف المعيشة؟ (تقرير) الحوثيون يمنعون الوقود القادم من مناطق الشرعية لافتعال أزمة جديدة 7 سنوات على انقلاب الحوثيين.. شهية مفتوحة لإدامة الحرب والبوصلة تتجه جنوباً (تقرير) السعودية تلغي رحلة طيران إماراتية إلى ”سقطرى“ قبل لحظات من اقلاع الطائرة من مطار ابو ظبي
اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود مرجعية قبائل حضرموت ووقوفها مع الدولة وتدخلاتها في حل العديد من القضايا والتي ساهمت في تحقيق السلم المجتمعي، بالتنسيق مع السلطة المحلية.
واشار الوزير حيدان خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، شيوخ مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، الى خطة الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المرحلة القادمة لانتظام رواتب منتسبي الأمن والجيش وتعزيز موارد الدولة.
ولفت الى خطة وزارة الداخلية لتثبيت الأمن بمديريات الوادي والصحراء والبدء بتجنيد 3000 شخصاً من أبناء مديريات الوادي والصحراء.
ونقل وزير الداخلية، لشيوخ مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء، تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
من جهته، ثمن رئيس مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله الكثيري، دعوة وزير الداخلية وحرصه على الاستماع والتشاور حول القضايا الأمنية والمجتمعية.
وأكد شيوخ ووجهاء مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء، على أهمية تعزيز الأمن في مديريات الوادي وتحسين خدمة الكهرباء ووضع حلول للحد من انهيار العملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .