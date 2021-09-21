خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تضع عدة مطالب

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود مرجعية قبائل حضرموت ووقوفها مع الدولة وتدخلاتها في حل العديد من القضايا والتي ساهمت في تحقيق السلم المجتمعي، بالتنسيق مع السلطة المحلية.

واشار الوزير حيدان خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، شيوخ مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، الى خطة الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المرحلة القادمة لانتظام رواتب منتسبي الأمن والجيش وتعزيز موارد الدولة.

ولفت الى خطة وزارة الداخلية لتثبيت الأمن بمديريات الوادي والصحراء والبدء بتجنيد 3000 شخصاً من أبناء مديريات الوادي والصحراء.

ونقل وزير الداخلية، لشيوخ مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء، تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

من جهته، ثمن رئيس مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء‎ عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله الكثيري، دعوة وزير الداخلية وحرصه على الاستماع والتشاور حول القضايا الأمنية والمجتمعية.

وأكد شيوخ ووجهاء مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء، على أهمية تعزيز الأمن في مديريات الوادي وتحسين خدمة الكهرباء ووضع حلول للحد من انهيار العملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .