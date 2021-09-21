خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تضع عدة مطالب عاجل : تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية «انقلاب عسكري» في دولة عربية والسلطات تتهم «فلول النظام السابق» التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن كيف عملت الأطماع الاقتصادية الخارجية في اليمن على تعطيل التنمية وتدهور ظروف المعيشة؟ (تقرير) الحوثيون يمنعون الوقود القادم من مناطق الشرعية لافتعال أزمة جديدة 7 سنوات على انقلاب الحوثيين.. شهية مفتوحة لإدامة الحرب والبوصلة تتجه جنوباً (تقرير) السعودية تلغي رحلة طيران إماراتية إلى ”سقطرى“ قبل لحظات من اقلاع الطائرة من مطار ابو ظبي
أكد مصدر عسكري في محافظة شبوة عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة دعماً واسناداً للجيش الوطني في خطوط المواجهات مع المليشيا الحوثية في مديرية بيحان.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن قبائل المحافظة أعلنت النفير العام لمؤازرة الجيش والمقاومة التي تشن حالياً هجمات معاكسة على قوات الحوثي في مواقع مختلفة.
وأوضح مصادر أن مواجهات عسكرية درات صباح اليوم بمديرية عين بين الجيش والمليشيا أسفرت عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي واحراق سبعة أطقم تابعة لهم.
وشهدت مديرية بيحان وعين هجوماً واسعاً لمليشيات الحوثي صباح اليوم التي قوبلت بمقاومة من قبل الجيش الوطني وأفراد المقاومة حيث لاتزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.