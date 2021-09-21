آخر الاخبار

خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تضع عدة مطالب عاجل : تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية «انقلاب عسكري» في دولة عربية والسلطات تتهم «فلول النظام السابق» التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن كيف عملت الأطماع الاقتصادية الخارجية في اليمن على تعطيل التنمية وتدهور ظروف المعيشة؟ (تقرير) الحوثيون يمنعون الوقود القادم من مناطق الشرعية لافتعال أزمة جديدة 7 سنوات على انقلاب الحوثيين.. شهية مفتوحة لإدامة الحرب والبوصلة تتجه جنوباً (تقرير) السعودية تلغي رحلة طيران إماراتية إلى ”سقطرى“ قبل لحظات من اقلاع الطائرة من مطار ابو ظبي

عاجل : تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1583

أكد مصدر عسكري في محافظة شبوة عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة دعماً واسناداً للجيش الوطني في خطوط المواجهات مع المليشيا الحوثية في مديرية بيحان.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن قبائل المحافظة أعلنت النفير العام لمؤازرة الجيش والمقاومة التي تشن حالياً هجمات معاكسة على قوات الحوثي في مواقع مختلفة.

وأوضح مصادر أن مواجهات عسكرية درات صباح اليوم بمديرية عين بين الجيش والمليشيا أسفرت عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي واحراق سبعة أطقم تابعة لهم.

وشهدت مديرية بيحان وعين هجوماً واسعاً لمليشيات الحوثي صباح اليوم التي قوبلت بمقاومة من قبل الجيش الوطني وأفراد المقاومة حيث لاتزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

إقراء أيضاً
خطة حكومية تتضمن تجنيد 3000 شخصا من ابناء حضرموت ومرجعية القبائل تضع عدة مطالب
التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية
مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية
تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن
كيف عملت الأطماع الاقتصادية الخارجية في اليمن على تعطيل التنمية وتدهور ظروف المع
الحوثيون يمنعون الوقود القادم من مناطق الشرعية لافتعال أزمة جديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس