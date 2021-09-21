عاجل : تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى بيحان ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإحراق معداتهم العسكرية

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أكد مصدر عسكري في محافظة شبوة عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة دعماً واسناداً للجيش الوطني في خطوط المواجهات مع المليشيا الحوثية في مديرية بيحان.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن قبائل المحافظة أعلنت النفير العام لمؤازرة الجيش والمقاومة التي تشن حالياً هجمات معاكسة على قوات الحوثي في مواقع مختلفة.

وأوضح مصادر أن مواجهات عسكرية درات صباح اليوم بمديرية عين بين الجيش والمليشيا أسفرت عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي واحراق سبعة أطقم تابعة لهم.

وشهدت مديرية بيحان وعين هجوماً واسعاً لمليشيات الحوثي صباح اليوم التي قوبلت بمقاومة من قبل الجيش الوطني وأفراد المقاومة حيث لاتزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.