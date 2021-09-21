التحالف: احباط هجومين باتجاه الأراضي السعودية

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو ⁧ خميس مشيط ⁩.

وأكد التحالف في بيان أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما شدد على أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة.

كما اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخه ثانية اطلقت نحو خميس مشيط.

التحالف قال ايضا: نتخذ الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية .