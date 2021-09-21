مأرب.. اشتعال المعارك بجبهة ”العبدية“ وقوات الجيش تكسر هجمات حوثية

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أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مواقعها جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.
وقال مصدر ميداني، إن معارك عنيفة اندلعت في جبهة العبدية جنوبي مأرب، إثر هجوماً شنته مليشيا الحوثي، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من التصدي للهجوم.
وأشار إلى أن قوات الجيش كبّدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وتستمر المعارك في عدة جبهات على أطراف مأرب، وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.