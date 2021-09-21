تونس تبحث مع واشنطن المسار السياسي في ليبيا والوضع في اليمن

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تبحث تونس في نيويورك، بداية من الاثنين، المسار السياسي في ليبيا والوضع الإنساني باليمن، وذلك في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في الفترة بين 20 و27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال بيان للخارجية التونسية إنه "بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "الوزير سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة بمختلف القضايا الدولية المطروحة بما في ذلك المسار السياسي بليبيا الشقيقة والوضع الانساني باليمن".

وتابع "ستكون هذه المشاركة مناسبة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة عدد من التحديات القائمة على غرار مكافحة الإرهاب والتغييرات المناخية ومقاومة التمييز العنصري، إضافة إلى المسائل ذات الصلة بالتنمية المستديمة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".

ولفتت الخارجية التونسية إلى أن "اجتماعا عربيا إفريقيا سينتظم على هامش هذه الدورة، من أجل تطوير آفاق التعاون بين الجانبين وضرورة إحكام التنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".