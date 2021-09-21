السعودية تلغي رحلة طيران إماراتية إلى ”سقطرى“ قبل لحظات من اقلاع الطائرة من مطار ابو ظبي

الثلاثاء 21 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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منع التحالف بقيادة السعودية طائرة إماراتية على متنها عشرات السياح الأجانب من جنسيات مختلفة ومغتربين يمنيين من الإقلاع من أبوظبي إلى جزيرة سقطرى اليمنية على المحيط الهندي.

وبحسب مصادر مطلعة، بإن بلاغاً من مركز القيادة والسيطرة التابع للتحالف جاء قبيل إقلاع الطائرة منعها من التحليق دون إبداء الأسباب.

وقال ناشطون سقطريون إن هذا الإجراء دفع الموالين لمليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التي تسيطر على الجزيرة الساحرة لإطلاق دعوات للخروج بتظاهرة غدا الثلاثاء.

وأضافوا أن أنصار مليشيات الانتقالي حددوا مطار سقطرى مكانا للتظاهرة المنددة بإجراءات منع وصول الطائرة الإماراتية على الرغم من تواجد مئات الجنود السعودييين هناك منذ سنوات.

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت قبل أشهر عن رحلات سياحية تنظم من دولة الإمارات الى الأرخبيل دون إذن مسبق من الحكومة اليمنية، انتقد خلالها دور قوات الواجب السعودية المسيطرة على المطار لعدم منع تلك التجاوزات.



ومنذ يونيو 2020 تفرض ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا سيطرة كاملة على محافظة أرخبيل سقطرى التي تشهد تدهورا اقتصاديا وأمنيا إلى جانب انعدام المشتقات النفطية والكهرباء وغياب الخدمات العامة.