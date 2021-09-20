الإعدام.. سلاح الحوثيين لإرهاب مناصري تحالف دعم الشرعية تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فورا مشاهد صادمة.. أبناء يحتجزون والدهم المسن في «زريبة أغنام» بفلسطين البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن ”تهامة“ تنتفض انتقاماً لشهدائها الـ9 وتطالب بفتح معسكرات تدريب لأبنائها لمواجهة الحوثي الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين.
واقعة صادمة هزت بلدة نوبا بمدينة الخليل في الضفة المحتلة، عقب الكشف عن احتجاز مسن داخل قبو على يد أبنائه.
وكان نشطاء قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظات تحرير مواطن محتجز في ظروف صعبة داخل منزل في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وبحسب ما تم تداوله فقد تم اكتشاف الواقعة من قبل الشرطة خلال حملة اعتقالات لمطلوبين كانت تنفذها داخل البلدة.
وقد تفاجأت عناصر الشرطة بأن أبناء الرجل قد وضعوه في “زريبة أغنام” لعدة سنوات وكانوا يضعون الأكل له في علبة حديدية.
كما تبين أن المواطن محتجز من قبل أبنائه في غرفة جانبية “قبو” داخل منزلهم، حيث يظهر من خلال الفيديو في ظروف صحية ونفسية سيئة للغاية.