الإعدام.. سلاح الحوثيين لإرهاب مناصري تحالف دعم الشرعية تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فورا مشاهد صادمة.. أبناء يحتجزون والدهم المسن في «زريبة أغنام» بفلسطين البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن ”تهامة“ تنتفض انتقاماً لشهدائها الـ9 وتطالب بفتح معسكرات تدريب لأبنائها لمواجهة الحوثي الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين.
دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
جهود دولية مطلوبة:
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.