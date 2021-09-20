”تهامة“ تنتفض انتقاماً لشهدائها الـ9 وتطالب بفتح معسكرات تدريب لأبنائها لمواجهة الحوثي الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن التحالف يدمر زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية في ”الصليف“ كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر طبيبة روسية تقدم لك معلومات هامة حول متى تشرب قهوتك؟
شهدت مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، مظاهرة شعبية غاضبة تنديدا بجرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والمطالبة باستكمال تحرير المحافظة الساحلية غربي اليمن.
وتعهد المتظاهرون بالثأر لضحايا المذبحة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، يوم السبت، بحق 9 مواطنين من أبناء تهامة في صنعاء، مذكرين اليمنيين والتهاميين معا بجرائم الإمامة بحق قبائل تهامة والزرانيق.
ورفع المشاركون في المسيرة الغاضبة لافتات تدعو إلى محاكمة قادة مليشيات الحوثي كمجرمي حرب، وإعلان هبة لتوسعة مواجهة المليشيات في كل مكان في تهامة كلا في منطقته وتنفيذ عمليات بطولية للثأر لكل من أعدمتهم او قتلتهم.
كما دعا المحتجون إلى فتح معسكرات تدريب واستيعاب أبناء تهامة فيها لمواجهة مليشيات الحوثي في كل قرية وحارة وشارع وفي مختلف خطوط المواجهة معها في حيس والتحيتا وجنوب وشرق مدينة الحديدة، حتى اجبارها على العودة إلى كهوف مران.
ودعا أبناء تهامة خلال المظاهرة؛ قادة ألوية تهامة وكافة قوات الجيش والقوات المشتركة والسلطة المحلية وكل الأحرار إلى النفير العام لاستكمال تحرير الحديدة، مطالبين الحكومة الشرعية بسرعة إعلان فشل اتفاق ستوكهولم واتخاذ قرار حسم المعركة.
وعبر المشاركون عن غضبهم إزاء المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في إعدام 9 من إبناء تهامة، ظلما وعدوانا، مؤكدين أن دماء الضحايا أصبحت وقود ثورة ومقاومة تجري في عروق أبناء تهامة خاصة واليمنيين قاطبة، وعززت من صمود أبناء تهامة في مواجهة مليشيا الإرهاب الحوثي.