”تهامة“ تنتفض انتقاماً لشهدائها الـ9 وتطالب بفتح معسكرات تدريب لأبنائها لمواجهة الحوثي الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن التحالف يدمر زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية في ”الصليف“ كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر طبيبة روسية تقدم لك معلومات هامة حول متى تشرب قهوتك؟
جددت الكويت، الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، تأكيدها مواصلة دعم الجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.
وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال لقائه نظيره اليمني أحمد بن مبارك في نيويورك على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب اليمني ونبذ العنف، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأكد دعم بلاده للجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق للعيش في يمن موحد ومستقر.
وأعرب "الصباح" عن تضامن الكويت ودعمها الثابت للحكومة اليمنية واستعدادها في كل وقت لتقديم أوجه الدعم الممكن.
بدوره، عرض "بن مبارك" على المسؤول الكويتي التصعيد العسكري المستمر للحوثيين والذي يعكس تحديهم للإجماع الدولي لتحقيق السلام.