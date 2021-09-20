الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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جددت الكويت، الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، تأكيدها مواصلة دعم الجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.

وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال لقائه نظيره اليمني أحمد بن مبارك في نيويورك على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب اليمني ونبذ العنف، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد دعم بلاده للجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق للعيش في يمن موحد ومستقر.

وأعرب "الصباح" عن تضامن الكويت ودعمها الثابت للحكومة اليمنية واستعدادها في كل وقت لتقديم أوجه الدعم الممكن.

بدوره، عرض "بن مبارك" على المسؤول الكويتي التصعيد العسكري المستمر للحوثيين والذي يعكس تحديهم للإجماع الدولي لتحقيق السلام.