الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طلبت الحكومة اليمنية، 20 سبتمبر/أيلول، المزيد من الدعم المصري في المجالات العسكرية والأمنية اليوم الاثنين، بما في ذلك الجوانب التقنية والتدريبية وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي خلال لقائه القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية وتفعيل التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والأمن البحري، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشاد بالدور المصري في استيعاب البعثات العسكرية اليمنية بالكليات والمعاهد العسكرية والاهتمام بالجرحى الذين يتلقون العلاج في القاهرة.