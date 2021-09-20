نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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نشرت قناة الحدث يوم أمس تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مؤثرة ومبكية للطفلة شهد ووالدها عبد الملك حميد قبيل اعدامة بيوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بتهمة كيدية في حادثة مصرع رئيس مجلسها السابق "صالح الصماد".

وبحسب التسجيل الصوتي لـ المكالمة انهارت الطفلة شهد بالبكاء الشديد عند سماع حديث والدها لها وهو يوصيها بالاهتمام بإخوانها.

وقد اثارت هذه المكالمة الهاتفية الكثير من الحزن والأسى الذي انتشر في أوساط الشعب اليمني عقب اعدام المليشيات الحوثية الإيرانية 9 يمنيين بصورة وحشية السبت الماضي بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء والذي من ضمنهم والد الطفلة شهد العقيد عبد الملك حميد.

تسجيل المكالمة 👇👇