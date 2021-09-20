الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن التحالف يدمر زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية في ”الصليف“ كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر طبيبة روسية تقدم لك معلومات هامة حول متى تشرب قهوتك؟ نادي النصر السعودي يعلن خبرا رسميا بخصوص مدربه البرازيلي ”السيسي“ يستقبل ”المقدشي“ ويؤكد على دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب في اليمن
نشرت قناة الحدث يوم أمس تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مؤثرة ومبكية للطفلة شهد ووالدها عبد الملك حميد قبيل اعدامة بيوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بتهمة كيدية في حادثة مصرع رئيس مجلسها السابق "صالح الصماد".
وبحسب التسجيل الصوتي لـ المكالمة انهارت الطفلة شهد بالبكاء الشديد عند سماع حديث والدها لها وهو يوصيها بالاهتمام بإخوانها.
وقد اثارت هذه المكالمة الهاتفية الكثير من الحزن والأسى الذي انتشر في أوساط الشعب اليمني عقب اعدام المليشيات الحوثية الإيرانية 9 يمنيين بصورة وحشية السبت الماضي بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء والذي من ضمنهم والد الطفلة شهد العقيد عبد الملك حميد.
تسجيل المكالمة 👇👇