افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، في منطقة الروضة بوادي ذنة التابعة لمديرية صرواح، المرحلة الأولى من مشروع قرية الكويت السكنية للنازحين، التي تتضمن ألف وحدة سكنية من البناء الشعبي، بكلفة مليون ومائتي ألف دولار أمريكي بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وفريق تراحم الطوعي بدولة الكويت الشقيق.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، 250 وحدة سكنية، تستفيد منها 250 أسرة نازحة إلى المنطقة، وتتكون كل وحدة من غرفتين وحمام ومطبخ وصالة على مساحة 35 مترا مربعا.

وبعد قص الوكيل مفتاح شريط الافتتاح ومعه مدير عام مديرية صرواح الشيخ محمد صالح طعيمان ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، طاف الوكيل في القرية مطلعا على مكونات الوحدة السكنية ومستوى التنفيذ، مستمعا إلى المستفيدين عن الاحتياجات الخدمية التي يحتاجونها. وقد أكد الوكيل مفتاح أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل حاليا على سرعة توفير الخدمات العامة للنازحين في القرية من مياه وكهرباء وصحة ومدارس تعليم لأبنائهم..

مشيرا إلى أن فريقا هندسيا من الكهرباء سيبدأ من يوم غد تنفيذ أعمال إمدادات القرية بالطاقة الكهربائية، والسلطة المحلية ستوفر كافة الاحتياجات والتمويل للمشروع

. وشدد الوكيل مفتاح على المجلس المحلي للمديرية تكثيف الجهود الاشرافية من أجل الإسراع في استكمال تنفيذ الإمدادات لمشروع المياه ومد القرية بالمياه النقية الصالحة للشرب بموجب الخطط المرسومة لذلك.