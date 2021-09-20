‏الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين.

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تشير الأرقام والإحصائيات التي أعلنت عنها المليشيات الحوثية خلال العام 2020 انها أصدرت أحكاما بالإعدام لأكثر من 400 حكم إعدام سياسي استهدفت خصومهم السياسين ، وغالبية هذه الإعدامات نفذت بسرية تامة، ولم يسلم منها الا الذين فروا خارج اليمن او خارج سيطرة نفوذ المليشيات.
وبهذا تتصدر المليشيات الحوثية المرتبة الأولى عالميا حسب إحصائيات منظمة العفو الدولية التي وثقت إيران بالمرتبة الأولى عالميا، وقالت إنها نفذت 246 حكم إعدام وقبلها الصين.
وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس منفذة لأحكام لإعدام في العالم في عام 2020. وتصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان.