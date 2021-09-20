الحكومة ”الشرعية“ تطلب دعماً عسكرياً من مصر نشرت الحزن في اليمن..مكالمة هاتفية مؤثرة للطفلة «شهد» ووالدها «عبد الملك حميد» قُبيل اعدامة بيوم افتتاح المرحلة الأولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بمأرب الحوثيون يتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام ويسبقون إيران وبعد الصين. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن التحالف يدمر زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية في ”الصليف“ كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر طبيبة روسية تقدم لك معلومات هامة حول متى تشرب قهوتك؟ نادي النصر السعودي يعلن خبرا رسميا بخصوص مدربه البرازيلي ”السيسي“ يستقبل ”المقدشي“ ويؤكد على دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب في اليمن
أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021م:
صنعاء
دولار/
شراء: 599
بيع: 601
سعودي/
شراء: 158.2
بيع: 158.5
عدن
دولار/
شراء: 1110
بيع: 1120
سعودي/
شراء: 291
بيع: 294