التحالف يدمر زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية في ”الصليف“

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، إحباط هجوم وشيك بزورقين مفخخين ليمليشيات الحوثي المدعومة من إيران غربي اليمن.
وقال التحالف في بيان نشرته وكاله الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر زورقين مفخخين تتبع للميليشيا في الصليف وإحباط تنفيذ هجوم وشيك".
وأكد التحالف، استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأشار إلى "انتهاك المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة".
وسبق أن أحبط التحالف العربي عشرات العمليات الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي كانت تستهدف سفن تجارية في البحر الأحمر، من خلال زوارق مفخخة تطلق عن بعد.