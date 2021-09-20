كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت كتلة محافظة حضرموت في مجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل على خلفية قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين من المحتجين الغاضبين على تردي الخدمات الأساسية الأسبوع الماضي في مدينة المكلا (شرقي اليمن).

واستنكرت الكتلة -في بيان لها- استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين بدلًا من الوسائل الأخرى التي تستخدم لفض المسيرات التي تخرج عن السلم فقط، مشددة على ضرورة التحقيق العاجل والعادل للوصول إلى من أطلق الرصاص وأصدر التوجيهات بذلك، وتقديم كل من تثبت إدانته للقضاء.

وطالب البيان جميع المواطنين بالتعبير عن مطالبهم بالطرق الحضارية والسلمية دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن بعض المغرضين هدفهم جرّ تلك الاحتجاجات إلى غير تلك الطرق السلمية، وأن قوة الدولة يجب أن تلقي القبض على المغرضين ومحاسبتهم بعيدا عن إطلاق الرصاص الحي عليهم.

كما دعت الكتلة السلطات المحلية والمكونات السياسية وشرائحها المختلفة إلى الحفاظ على المحافظة من الانزلاق إلى العنف والفوضى التي لا تخدم سوى أعداء حضرموت، كما جاء في البيان.

وشهدت محافظة حضرموت احتجاجات غاضبة وأعمال شغب، الأسبوع الماضي، تنديدا بتردي الخدمات الأساسية، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين في مدينتي المكلا والشحر.