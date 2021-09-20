كتلة حضرموت النيابية تدعو إلى تحقيق عاجل حول قتل متظاهرين في مدينتي المكلا والشحر طبيبة روسية تقدم لك معلومات هامة حول متى تشرب قهوتك؟ نادي النصر السعودي يعلن خبرا رسميا بخصوص مدربه البرازيلي ”السيسي“ يستقبل ”المقدشي“ ويؤكد على دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب في اليمن رئيس الحكومة ”معين عبدالملك“ يزور مقر التحالف العربي بالرياض السعودية تعلن البدء بتشغيل مشروع نووي بالتنسيق مع الوكالة الدولية مسؤول أممي: سنواصل الضغط على الحوثيين للسماح بدخول اللقاحات دعوة أممية عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني ورشة تدريبية حول التجارة الاستراتجية ومراقبة الصادرات في عدن قوات ”الشرعية“ تتقدم بجبهتي ”قناو“ و”الخرجى“ شمال الجوف
دعت كتلة محافظة حضرموت في مجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل على خلفية قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين من المحتجين الغاضبين على تردي الخدمات الأساسية الأسبوع الماضي في مدينة المكلا (شرقي اليمن).
واستنكرت الكتلة -في بيان لها- استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين بدلًا من الوسائل الأخرى التي تستخدم لفض المسيرات التي تخرج عن السلم فقط، مشددة على ضرورة التحقيق العاجل والعادل للوصول إلى من أطلق الرصاص وأصدر التوجيهات بذلك، وتقديم كل من تثبت إدانته للقضاء.
وطالب البيان جميع المواطنين بالتعبير عن مطالبهم بالطرق الحضارية والسلمية دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن بعض المغرضين هدفهم جرّ تلك الاحتجاجات إلى غير تلك الطرق السلمية، وأن قوة الدولة يجب أن تلقي القبض على المغرضين ومحاسبتهم بعيدا عن إطلاق الرصاص الحي عليهم.
كما دعت الكتلة السلطات المحلية والمكونات السياسية وشرائحها المختلفة إلى الحفاظ على المحافظة من الانزلاق إلى العنف والفوضى التي لا تخدم سوى أعداء حضرموت، كما جاء في البيان.
وشهدت محافظة حضرموت احتجاجات غاضبة وأعمال شغب، الأسبوع الماضي، تنديدا بتردي الخدمات الأساسية، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين في مدينتي المكلا والشحر.