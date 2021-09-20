نادي النصر السعودي يعلن خبرا رسميا بخصوص مدربه البرازيلي

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن نادي النصر السعودي رسميا يوم الأحد الانفصال عن المدير الفني البرازيلي مانو مينيز وذلك غداة خسارته أمام الاتحاد (1-3) في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم..

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بيانا جاء فيها: "قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز. متمنين له التوفيق".

وتعرض النصر للهزيمة الثانية في الموسم الجديد للدوري، مقابل انتصارين، ويشغل المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد خوض أربع مباريات. بينما حقق الاتحاد أربعة انتصارات متتالية بعد خسارته في الجولة الأولى، ويتربع على عرش الصدارة برصيد 12 نقطة