”السيسي“ يستقبل ”المقدشي“ ويؤكد على دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب في اليمن

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يزور العاصمة المصرية ضمن جولة زار خلالها الرياض والتقى قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير الدفاع المصري، موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني.

وشدد السيسي على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.

من جانبه، ثمن وزير الدفاع علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، معرباً عن تطلع اليمن لاستمرار مصر في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

وكان الوزير المقدشي التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين.

يذكر أن لمصر أدوراً إنسانية كبيرة تجاه اليمن لاسيما في علاج جرحى الجيش الوطني الذين تستقبل الآلاف منهم، إضافة الى مساهمتها في الوفود الطبية التي تصل مستشفيات يمنية وآخرها فريق طبي من مستشفى القصر العيني وصل مارب قبل يومين للمساهمة في فعاليات مخيم طبي مجاني للحالات المقعدة من منتسبي الجيش.