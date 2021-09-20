رئيس الحكومة ”معين عبدالملك“ يزور مقر التحالف العربي بالرياض

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زار رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، مقر قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة "واس" السعودية إن قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع استقبل في مقر قوات التحالف رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك والوفد المرافق له.

وأضافت أن هذا اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية، دون مزيد من التفاصيل.