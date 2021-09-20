مسؤول أممي: سنواصل الضغط على الحوثيين للسماح بدخول اللقاحات

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أكد مسؤول في الامم المتحدة، الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، أن المنظمة ستواصل الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بدخول اللقاحات الى المناطق التي تسيطر عليها.
وأضاف نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن دييغو زورينا، ان الامم المتحدة تبذل مزيدا من الجهود لدعم مجالات التنمية في اليمن وعلى رأسها قطاع الصحة كما انها ستبذل جهودا مع المانحين لزيادة تمويل مشاريع التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصحة.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، لمناقشة الوضع الصحي والتدخلات الانسانية لتلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية فقد "أوضح الدكتور بحيبح، أن اليمن تواجه الموجة الثالثة من جائحة كورونا.. مستعرضاً آلية وصول اللقاحات وتوزيعها، ورفض ميليشيا الحوثي وصول اللقاحات الى مناطق سيطرتها".
"ولفت إلى احتياجات قطاع الصحة في اليمن الذي تأثر بشكل كبير بسبب انقلاب مليشيا الحوثي، لا سيما الاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، موضحاً أن المنظمات الدولية أسهمت في خلق تعافي لهذا القطاع".