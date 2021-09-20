دعوة أممية عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت الأمم المتحدة، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، وتفادي الانهيار التام لمرافق الخدمات الأساسية في البلد العربي.

جاء ذلك، في تغريدة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن "أوتشا".

وقال المكتب: "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".

وأردف: "ولمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية"، دون تفاصيل أكثر.

ووصل الريال اليمني مستوى غير مسبوق من التدهور، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1095 في تداولات أمس الأحد بمناطق سيطرة الحكومة.

ومع هبوط العملة المحلية باليمن، تفاقمت معاناة السكان، ووصلت قيمة مرتبات كثير من الفئات إلى ما يعادل أقل من 100 دولار.