ورشة تدريبية حول التجارة الاستراتجية ومراقبة الصادرات في عدن

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بدأت اليوم في فندق كورال بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول آليات التجارة الاستراتجية ومراقبة الصادرات، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والتي تأتي في إطار تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات في الجمهورية اليمنية.
ويشارك في الورشة التدريبية - التي ستستمر من الفترة 20 - 24 من الشهر الجاري - ١٧ مشاركاً يعملون في مطاري عدن وسيئون الدوليين .. وسيتلقى المشاركون خلال أيام الورشة تدريبات نظرية حول التجارة الاستراتجية ومراقبة الصادرات ضمن برنامج مراقبة الحاويات الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة والتصدي لكل محاولات التهريب أو الإتجار بطريقة غير مشروعة ،
باستخدام أحدث التقنيات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة والمعنية .
وتمت الورشة برعاية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ووزير المالية سالم بن بريك ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي وإشراف وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير،