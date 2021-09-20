قوات ”الشرعية“ تتقدم بجبهتي ”قناو“ و”الخرجى“ شمال الجوف

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، استعادة مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة المقاتلين الحوثيين بجبهتي قناو والخرجى شمال شرقي الجوف.
ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش نفذت هجوماً معاكساً ومباغتاً تمكنت من خلاله استعادة مواقع عسكرية بجبهتي قناو والخنجر.
وأكد أن العملية العسكرية حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين، بعد ضربات مركزة للجيش أجبرتهم على الفرار.
وأشار إلى أن هذه العملية خلفت عددا من القتلى والجرحى الحوثيين، الذين تلقوا خسائر فادحة وإعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزتهم.