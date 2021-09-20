خبر غير سار للرياضيين في دول الخليج واليمن والعراق

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين أنه تقرر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير 2023.

الاجتماع عقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، حسب موقع "إتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم"، دون كشف الاسباب.

ونهاية مايو الماضي قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي إقامة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعما لمدينة البصرة لتنظيمها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، في مايو الماضي، أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من يناير 2022".

وأضافت في بيان رسمي حينذاك :"تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له".