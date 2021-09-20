خبر غير سار للرياضيين في دول الخليج واليمن والعراق سلطنة عمان تكشف عن مساع جارية للتوصل الى وقف دائم وشامل للحرب في اليمن المشاط يتحدى الشرعية والتحالف ويتحدث عن رغبة سعودية للتوصل الى حل قوات الجيش والمقاومة تباغت الحوثيين شرق الجوف بهجوم معاكس وعملية عسكرية حققت أهدافها ميناء المخا يستقبل سفينة تجارية ومصادر تكشف عن حمولتها بن مبارك يصل نيويورك للمشاركة في حدث سنوي هام مليشيا الحوثي تُجبر أهالي الشهداء الـ 9 دفن جثامينهم بصمت والحكومة تدعو لصلاة الغائب عليهم عذبوه بوحشية.. الحوثيون رفضوا عرض القاصر الذي أعدموه على الطب الشرعي الحوثيون يرفضون بيان الأمم المتحدة المندد بمجزرة الاعدام الجماعي مصادر إماراتية تكشف عن ضغوط سعودية على ”الانتقالي الجنوبي“ لانهاء حالة الطوارئ جنوب اليمن
كشفت سلطنة عمان، عن "مساع" جارية من أجل التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار باليمن.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى بديوان عام وزارة الخارجية في مسقط، امس، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الذي يقوم بزيارة إلى السلطنة".
وقالت أنه تم خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف" في اليمن، دون تفاصيل أكثر.
كما ناقش المسؤولان، خلال اللقاء، "تسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".
وفي سياق متصل، أوضحت وكالة الأنباء العمانية أن البوسعيدي التقى أيضا، تيموثي ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، والذي يقوم بزيارة إلى السلطنة حاليا.
وأضافت: "تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".
ولم تذكر الوكالة تاريخ وصول غروندبيرغ وليندركينج إلى مسقط ولا مدة وجدول الزيارة.
وتلعب السلطنة دورا لافتا لحل الأزمة اليمنية منذ سنوات، بحسب مراقبين، لاسيما في ضوء نسجها علاقات متوازنة مع مختلف أطراف الأزمة، ومنها جماعة الحوثي وإيران والسعودية.
ويوم امس تحدث القيادي الحوثي مهدي المشاط ان الجهود العمانية لإنهاء الحرب لا تزال مستمرة لحد الآن، لكنه قال انه لا يوجد افق للحل السياسي في الوقت الحالي.