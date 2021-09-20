سلطنة عمان تكشف عن مساع جارية للتوصل الى وقف دائم وشامل للحرب في اليمن

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت سلطنة عمان، عن "مساع" جارية من أجل التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار باليمن.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى بديوان عام وزارة الخارجية في مسقط، امس، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الذي يقوم بزيارة إلى السلطنة".

وقالت أنه تم خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف" في اليمن، دون تفاصيل أكثر.

كما ناقش المسؤولان، خلال اللقاء، "تسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".

وفي سياق متصل، أوضحت وكالة الأنباء العمانية أن البوسعيدي التقى أيضا، تيموثي ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، والذي يقوم بزيارة إلى السلطنة حاليا.

وأضافت: "تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".

ولم تذكر الوكالة تاريخ وصول غروندبيرغ​​​​​​​ وليندركينج إلى مسقط ولا مدة وجدول الزيارة.

وتلعب السلطنة دورا لافتا لحل الأزمة اليمنية منذ سنوات، بحسب مراقبين، لاسيما في ضوء نسجها علاقات متوازنة مع مختلف أطراف الأزمة، ومنها جماعة الحوثي وإيران والسعودية.

ويوم امس تحدث القيادي الحوثي مهدي المشاط ان الجهود العمانية لإنهاء الحرب لا تزال مستمرة لحد الآن، لكنه قال انه لا يوجد افق للحل السياسي في الوقت الحالي.