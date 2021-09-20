المشاط يتحدى الشرعية والتحالف ويتحدث عن رغبة سعودية للتوصل الى حل

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (التابع لجماعة الحوثي في صنعاء) مهدي المشاط، يوم الأحد، انه لا يوجد حاليا أفق للحل السياسي في اليمن.

وزعم المشاط في مقابلة متلفزة أن جماعته ستجبر التحالف والحكومة الشرعية على شروطها للحل في اليمن بالقوة.

واضاف: المتغيرات الأخيرة على الصعيد العسكري ستُخضع دول العدوان (في إشارة لخصوم الجماعة) للانصياع للحل في اليمن.

وبشأن الدور العماني قال القيادي الحوثي مهدي المشاط ان الجهود العمانية لإنهاء الحرب لا تزال مستمرة لحد الآن، مضيفا ان العمانيين حملوا رغبة سعودية من أعلى المستوى للتوصل إلى حل.

يأتي حديث المشاط بالتزامن مع حراك دبلوماسي ترعاه سلطنة عمان التي كشف وزير خارجيتها امس الاحد، عن مساع جارية للتوصل الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار في اليمن.