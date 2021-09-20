سلطنة عمان تكشف عن مساع جارية للتوصل الى وقف دائم وشامل للحرب في اليمن المشاط يتحدى الشرعية والتحالف ويتحدث عن رغبة سعودية للتوصل الى حل قوات الجيش والمقاومة تباغت الحوثيين شرق الجوف بهجوم معاكس وعملية عسكرية حققت أهدافها ميناء المخا يستقبل أول سفينة تجارية بعد ايام من استهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة.. ما حمولتها؟ بن مبارك يصل نيويورك للمشاركة في حدث سنوي هام مليشيا الحوثي تُجبر أهالي الشهداء الـ 9 دفن جثامينهم بصمت والحكومة تدعو لصلاة الغائب عليهم عذبوه بوحشية.. الحوثيون رفضوا عرض القاصر الذي أعدموه على الطب الشرعي الحوثيون يرفضون بيان الأمم المتحدة المندد بمجزرة الاعدام الجماعي مصادر إماراتية تكشف عن ضغوط سعودية على ”الانتقالي الجنوبي“ لانهاء حالة الطوارئ جنوب اليمن من هو الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي؟
قال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (التابع لجماعة الحوثي في صنعاء) مهدي المشاط، يوم الأحد، انه لا يوجد حاليا أفق للحل السياسي في اليمن.
وزعم المشاط في مقابلة متلفزة أن جماعته ستجبر التحالف والحكومة الشرعية على شروطها للحل في اليمن بالقوة.
واضاف: المتغيرات الأخيرة على الصعيد العسكري ستُخضع دول العدوان (في إشارة لخصوم الجماعة) للانصياع للحل في اليمن.
وبشأن الدور العماني قال القيادي الحوثي مهدي المشاط ان الجهود العمانية لإنهاء الحرب لا تزال مستمرة لحد الآن، مضيفا ان العمانيين حملوا رغبة سعودية من أعلى المستوى للتوصل إلى حل.
يأتي حديث المشاط بالتزامن مع حراك دبلوماسي ترعاه سلطنة عمان التي كشف وزير خارجيتها امس الاحد، عن مساع جارية للتوصل الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار في اليمن.