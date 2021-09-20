قوات الجيش والمقاومة تباغت الحوثيين شرق الجوف بهجوم معاكس وعملية عسكرية حققت أهدافها

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 408

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران خسائر في العتاد والأرواح، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرق الجوف.

وقال قائد عسكري لموقع الجيش "سبتمبر نت" إن قوات الجيش نفذت اليوم الإثنين هجوماً معاكساً ومباغتاً، أوقع العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.

وأضاف أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا.

وتابعً أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر المليشيا على الفرار.

ولفت إلى أن خسائر الحوثيين فادحة، ومنها إعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره.