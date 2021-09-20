بن مبارك يصل نيويورك للمشاركة في حدث سنوي هام

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وصل وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الاثنين الى مدينة نيويورك على رأس وفد اليمن للمشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيلقي خلال الدورة بيان الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية، وسيلتقي على هامش الدورة بعدد من نظرائه وزراء الخارجية ومسؤولين اخرين في الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة لاطلاعهم على أخر المستجدات السياسية والامنية والإقتصادية في اليمن وسبل المضي قدما في عملية السلام لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
هذا ويعد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدثاً سنوياً هاما يجمع الرؤساء وكبار المسؤولين على مستوى العالم، حيث يتم تنظيم عدد من الاجتماعات التي تتناول التحديات والقضايا العالمية الملحة.