مليشيا الحوثي تُجبر أهالي الشهداء الـ 9 دفن جثامينهم بصمت والحكومة تدعو لصلاة الغائب عليهم

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية، أسر الشهداء التسعة الذين أعدمتهم السبت في صنعاء، بدفن جثامينهم بصمت دون الصلاة عليهم أو تشييعهم أو استقبال التعازي فيهم.



وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي الإرهابية "لم تكتفي مليشيا الحوثي الارهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد او تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم".



واعتبر الوزير هذه الاشتراطات الحوثية بأنها "جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم".



ودعا الإرياني، كافة اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة.



ويوم السبت، أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية كلاً من "علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً)، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس"، بتهمة المشاركة في قتل القيادي في الجماعة الصريع "صالح الصماد" ومرافقيه الذين قضوا بغارة جوية للتحالف في 19أبريل من العام 2018م.



ولاقت المذبحة الحوثية تنديداً دولياً ومحلياً كبيرين.