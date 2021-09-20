الحوثيون يرفضون بيان الأمم المتحدة المندد بمجزرة الاعدام الجماعي

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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رفضت جماعة الحوثي بيان الأمم المتحدة الذي يدين إعدام الجماعة لتسعة مواطنين متهمين بقتل رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد قبل ثلاث سنوات في مدينة الحديدة.

وقال عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد الحوثي - في تغريدة على تويتر- إن تشكيك الأمين العام للأمم المتحدةانطونيو غوتيريش في القضاء التابع لهم "بلا أدلة أو وقائع مرفوض"، وجاء "بطلب من دول العدوان" في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف إن هذه الدول مولة وخططت لجريمة اغتيال صالح الصماد، بينما هم من صرحوا بأن أليتهم تعتمد على عناصر على الأرض لتحديد الهدف قبل التنفيذ، حد قوله.

وكان بيان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أدان إعدام الحوثيين للمواطنين، وأكد في نفس الوقت على إنها أعمال نتيجة إجراءات قضائية لم تحترم متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي.