من هو الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي أيهم كممجي ومناضل نفيعات في منزله، فمن هو؟
وكان الأسير عبد الرحمن أبو جعفر "29 عاما" الذي تم اعتقاله أمس السبت من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية قد احتضن الأسيرين الفارين كممجي ونفيعات في منزله في جنين وهو شقيق أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عبد الرحمن ينحدر "من أسرة فتحاوية مناضلة أهلته لاستضافة من تبحث عنهم الشرطة الإسرائيلية وهو العريس الذي احتفل بزفافه في الأول من سبتمبر الحالي".