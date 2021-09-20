الأمم المتحدة تحذر من خطورة نشوب حرب باردة بين أميركا والصين

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 296

حذرت الأمم المتحدة من خطورة نشوب حرب باردة بين أميركا والصين، على خلفية التجاذبات القوية بين الجانبين.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خطورة الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للعالم، ودعا لمنع نشوب حرب باردة جديدة، معتبرا أنها ستكون أخطر من سابقتها.

وقال غوتيريش لـ CNN إن الأوضاع المتشكلة، التي نتجه فيها تشير "إلى وجود دولتين متجابهتين تماما، خطيرة بالنسبة إلى العالم".

وأوضح غوتيريش أن المخاطر متعددة وتتنوع من احتمال "ازدواج" الاقتصاد العالمي وظهور "عقيدتين عسكريتين متصارعتين" وصولا إلى استراتيجيات لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "أعتقد أنه من الضروري منع وقوع حرب باردة جديدة، لأن الحرب الباردة السابقة كانت أبسط في الإدارة. واليوم الأمور تتميز بعقد أكبر".

يأتي هذا التحذير الجديد في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.