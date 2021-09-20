من هو الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي؟ الأمم المتحدة تحذر من خطورة نشوب حرب باردة بين أميركا والصين بريطانيا: إعدام ميليشيا الحوثي لـ 9 مدنيين عمل «وحشي» أول ظهور لميسي في "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان أمريكا تعلن موقفها من الإعدامات الوحشية لـ9 يمنيين على أيدي الحوثيين مخالفات جسيمة وتكريس التبعية لإيران وتكفير المخالف..الحوثي يعبث بمناهج الطلبة ”لقد ظُلمت وحُبست وحُوكمت في قضية لم أفكر فيها مجرد التفكير“.. نص وصية مؤثرة ومُبكية لأحد الشهداء الـ9 الذين أعدمهم الحوثي وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعلن تدشين 14 مصنعًا للأكسجين باليمن مسلسل مصري يثير أزمة واسعة تصل إلى النائب العام شيف الملوك يكشف أهم الأكلات المفضلة للعاهل السعودي والسلطان قابوس.
حذرت الأمم المتحدة من خطورة نشوب حرب باردة بين أميركا والصين، على خلفية التجاذبات القوية بين الجانبين.
ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خطورة الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للعالم، ودعا لمنع نشوب حرب باردة جديدة، معتبرا أنها ستكون أخطر من سابقتها.
وقال غوتيريش لـ CNN إن الأوضاع المتشكلة، التي نتجه فيها تشير "إلى وجود دولتين متجابهتين تماما، خطيرة بالنسبة إلى العالم".
وأوضح غوتيريش أن المخاطر متعددة وتتنوع من احتمال "ازدواج" الاقتصاد العالمي وظهور "عقيدتين عسكريتين متصارعتين" وصولا إلى استراتيجيات لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وتابع: "أعتقد أنه من الضروري منع وقوع حرب باردة جديدة، لأن الحرب الباردة السابقة كانت أبسط في الإدارة. واليوم الأمور تتميز بعقد أكبر".
يأتي هذا التحذير الجديد في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.