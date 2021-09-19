بريطانيا: إعدام ميليشيا الحوثي لـ 9 مدنيين عمل «وحشي»

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دانت المملكة المتحدة عمليات الإعدام التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ووصفت هذه الإعدامات بالوحشية.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن في صفحتها على موقع تويتر، اليوم الأحد، "تدين المملكة المتحدة الإعدام الوحشي من قبل الحوثيين لـ 9 أفراد".. مؤكدة أن أحد الذين تم إعدامهم "كان حدثًا".

واعتبرت ذلك دليل على "اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت السفارة البريطانية، "للأسف هذه ليست المرة الأولى".

وشددت على" تغيير المسؤولين عن هذا وامتثالهم للقانون الدولي" .

وكانت الولايات المتحدة الأميركية دانت عمليات الإعدام التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ووصفتها بالعمل"الشائن".

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، كاثي ويستلي، في رسالة نشرتها، الأحد، "أعدمت سلطات الحوثيين في صنعاء 9 أفراد بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب".

وأشارت ويستلي إلى أن أحد الذين تم إعدامهم كان قاصرا.

وفيما وصفت هذا العمل بـ"الشائن"، اعتبرته أيضاً مثال على عدم اكتراث جماعة الحوثي بحقوق الإنسان الأساسية.. وشددت على ضرورة أن تتوقف هذه الهمجية، من قبل جماعة الحوثي.