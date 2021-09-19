أول ظهور لميسي في "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان

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يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء -Parc des Princes" اليوم الأحد، مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.
ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ليون، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي (ليغ1) لكرة القدم، اليوم في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.
وزج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بمواطنه ميسي في التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المباراة لمواجهة حامل اللقب:
وحقق فريق باريس سان جيرمان 5 انتصارات متتالية حتى الآن، ويتصدر جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.
في المقابل، حقق ليون انتصارين متتالين في آخر مباراتين بعد تعادلين تخللهما هزيمة واحدة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.